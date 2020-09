Doktor: Na chřipku je brzy, nyní je tu covid

Upozornil, že podle dat z posledních pěti let se první případy chřipky začnou v Česku zpravidla objevovat na přelomu září a října. Samotný epidemiologický výskyt pak lze očekávat zhruba počátkem prosince.

Chřipku i koronavirus odhalí jediný test, výsledek bude do hodiny

K rozlišení, zda se jedná o běžnou sezonní chřipku, či onemocnění covid-19, by měly sloužit tzv. multiplexové testy, které ale teprve začínají pomalu přicházet na trh.

„Samozřejmě je budeme používat i v České republice. Takže jsem přesvědčen, že to budeme schopni laboratorně rozlišovat,“ uvedl Chlíbek s tím, že k tomu ale zatím epidemiologická situace nenazrála. Nyní jsou na místě především testy na covid-19.

Chlíbek se nepřiklání k preventivnímu testování na covid, člověk by měl podle něj nejprve vykazovat některé z doprovodných symptomů. „Minimálně by měl mít bolesti hlavy, na které doposud nebyl zvyklý, vysokou horečku a kašel,“ vysvětlil a připomněl, že mezi příznaky jsou stále častější i ztráta chuti a čichu.

Kdo takové problémy má, měl by neprodleně kontaktovat lékaře, který mu vypíše žádanku a pošle ho na test.

„Pokud by takový člověk používal ochranné pomůcky, tak by ani nemusel automaticky do karantény,“ poznamenal.