Čtyřicítka států ohlásila rekordní počty nakažených. K normálu se nevracíme, říká šéf WHO

Bezmála čtyřicítka zemí světa ohlásila za poslední měsíc rekordní denní přírůstky nakažených. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v týdnu upozornil, že do normálu se život hned tak nevrátí. WHO nabádá státy, aby opět sáhly k přísnějším podmínkám, pokud se situace nezlepší.