Covidem se teď nakazí tři miliony měsíčně

Zmatek pak vyvrcholil v noci na pondělí, kdy vláda zveřejnila dvě různé statistiky. Podle první by celkový počet úmrtí dosáhl 37 312, druhá pak uváděla 36 455. I tak ale jde o třetí nejvyšší počet na světě.

Vláda se k tomu odhodlala přesto, že v zemi přibylo za den rekordních 10 tisíc nákaz a jejich počet dosáhl k úternímu večeru už 274 tisíc. To řadí Indii na páté místo na světě co do počtu nakažených. Před ní je velká Británie s 290 tisíci případů.