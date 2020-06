Číňan se musel vydat na strastiplnou 1000kilometrovou cestu, protože neměl chytrý telefon

Z čínské provincie An-chuej až do sousedního regionu Če-ťiang musel cestovat postarší Číňan Ke po vlastní ose, protože se nebyl schopen prokázat při vstupu do veřejné dopravy chytrým telefonem, který by trasoval jeho pohyb v souvislosti s koronavirem. Vzhledem k tomu, že neměl ani auto, čekala ho dlouhá pouť, na kterou se musel vydat pěšky.