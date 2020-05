Česko, Slovensko a Maďarsko otevírají mezi sebou hranice bez testu

„Se Slovenskem je od zítřka (středy) dohodnuto, že bude možné vycestovat a během 48 hodin se vrátit bez testu. Včera (v pondělí) o tom hovořili premiéři obou zemí a bylo to jedním z témat schůzky se slovenským kolegou. Dnes ještě řešíme některé detaily se slovenskou stranou, včetně toho, jak bude lhůta kontrolována. Na naší straně jsou od pondělí kontroly namátkové a to by mělo platit i v tomto případě,” uvedl v úterý Petříček. Babiš v pondělí napsal, že by měli režim kontrolovat slovenští policisté.