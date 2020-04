Češi oblíbené restaurace nechtějí nechat padnout, jídlo si objednávají

Podle aktuálního průzkumu společnosti Makro Cash & Carry si minimálně jednou týdně jídlo z restaurace objedná každý pátý Čech, v Praze je to dokonce každý třetí.

Například vyhlášená Hospoda 56 v Hlučíně na Opavsku denně uvaří a rozveze asi šest desítek jídel, zájemcům nabízí i pivo čepované do PET lahví. V Ústí nad Labem jídla rozváží třeba Hospůdka U Lípy.

Pouze na rozvoz jídel přešla většina pizzerií, například restaurace a pizzerie Kozlík v Pardubicích ale prodává i přes okénko. To na konci března otevřela i pardubická kavárna Bílej Kocouř, kromě káv z něj nabízí i polední polévky s pečivem.

Kromě toho, že se Češi nechtějí vzdát svých oblíbených jídel, patří mezi hlavní důvody objednávek to, že se jim nechce vařit a někdy na to ani nemají čas. Mnozí totiž pracují z domova, případně se starají i o děti a čas na přípravu jídla si prostě nedokážou vyšetřit. Vařit se podle průzkumu nechce především mladším ročníkům, tento důvod zmínil každý druhý oslovený ve věku 18 až 26 let. Za dovezené jídlo lidé utratí nejčastěji částku v rozmezí 100 až 150 korun za osobu.