Češi musí mít při návratu ze Španělska nově negativní test

Pokud se Češi vracejí ze Španělska, musejí si nechat do 72 hodin udělat test na koronavirus, popřípadě ihned nastoupit do karantény. Tato povinnost platí od pondělí, výjimku mají pouze lidé, kteří přilétají z Kanárských ostrovů, ti, kteří ve Španělsku strávili méně než 12 hodin a děti do pěti let. Je to důsledek toho, že je Španělsko zařazené mezi rizikové země v případě šíření nákazy koronavirem.