Bruselský autobus lidem v karanténě přehrává vzkazy

Takový autobus – přesněji, elektrobus – jezdí nyní ulicemi belgického Bruselu v rámci projektu „Voices of Brussels” (česky „Hlasy Bruselu”) a obyvatelům, kteří se nemohou hnout z bytu kvůli koronavirové pandemii, přehraje vaši zprávu. A vůbec to nemusí být prarodiče nebo vaši blízcí, se kterými se nemůžete potkat osobně, poslat takto vzkaz a poděkování lze třeba i lékařům.

„Bylo to překvapení, nečekaly jsme to, potěšilo nás to, bylo to krásné překvapení. Sblíží to lidi i přes omezení volného pohybu,” říká Carmen Diazová, která spolu s Asuncion Mendezovou dostala takto zprávu od dcery a vnučky Loreny Sanchezové.