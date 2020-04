Bílé španělské městečko se odřízlo od světa a hlásí nula nakažených

Byl to ambiciózní pokus udržet zákeřný virus za branami města. A po zhruba pěti týdnech od uzavření bran nezbývá než dodat, že zatím velmi úspěšný. To, co si nemůže dovolit celá země ve středu Evropy, si maličké město na andaluském venkově troufnout může. A také tak již od 14. března, kdy starosta Santiago Galvan nechal zablokovat čtyři z pěti přístupů do městečka, činí.