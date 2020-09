Babiš chce opět rozdávat lidem roušky a respirátory. Na jaře zůstalo u slibů

„Myslím, že v pondělí na vládě navrhnu, že bychom mohli teď lidem rozdat ty respirátory a roušky,” řekl ve čtvrtek Babiš ve vysílání Rádia Impuls s tím, že respirátory třídy FFP2 by měli dostat především senioři.

„Máme obrovské zásoby roušek a respirátorů,” uvedl Babiš a připomněl, že i on nosí takovýto respirátor. Roušky prý hodlá vláda distribuovat i do volebních místností.

Distribuci respirátorů i roušek by podle něj měla mít na starosti Česká pošta. „Musíme si to promyslet, ale myslím, že je to asi potřeba,” uvedl Babiš.