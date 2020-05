Autobusy začnou jezdit nejdřív do Německa

„Jedná se o pravidelné letecké spojení do Amsterodamu společnosti KLM, které je cestujícím k dispozici jednou denně. Od pondělí 18. května obnoví ČSA několik přímých spojení, konkrétně budou létat do Amsterodamu, Frankfurtu nad Mohanem, Paříže a Stockholmu. Letecká společnost Eurowings naplánovala na své pravidelné lince do Düsseldorfu další let na 21. května a spojení by mělo být v provozu prozatím dvakrát týdně,“ řekla Právu mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.