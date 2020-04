Americké město kvůli koronaviru zastavilo vodu těm, co tam jezdí jen na léto

Místní radní rozhodli, že vodoměry instalovány nebudou, dokud budou nutná opatření kvůli koronavirové epidemie jako je například sociální distancování. Rozhodnutí rady navíc vychází i z rozhodnutí vodárenské společnosti, které odmítlo vodoměry instalovat, neboť by nemohlo zaručit bezpečnost svých zaměstnanců.

„Myslíme si, že je to přiměřeně obezřetná politika, nedovolit tahle sezónní připojení nejméně do 4. května nebo do doby, kdy guvernér nezmění nouzová opatření,“ uvedl manažer města Neil Harrington.