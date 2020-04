Američané vzali pláže útokem. Hrozbě koronaviru navzdory

Místní republikánský guvernér Brian Kemp to od pátku umožnil mimo jiné posilovnám, kadeřnictvím, tetovacím studiím a bowlingovým centrům. Učinil tak navzdory výstrahám ze strany odborné veřejnosti i stále platným doporučením Washingtonu o minimalizaci sociálních kontaktů. S Kempovým postupem vyjádřil nesouhlas i americký prezident Donald Trump, do procesu ale dále nezasahoval.

"Nebojím se, dokud tady není plno," řekla ohledně rizika nakažení koronavirem jedna z přítomných. "Ale když všichni udělají to, co my, bude to problém," dodala žena v domácnosti Rachel Lillyová.