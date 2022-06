KOMENTÁŘ: Opožděná omezená pomoc hraje do karet Kremlu – Alex Švamberk

Neznamená to však, že by se Západ konečně chytil za hlavu a přístup změnil. Systém bude dodán jen s raketami ráže 227 mm, a ne s odpalovacím zařízením po taktickou balistickou raketu krátkého doletu MGM-140 ATACM s dostřelem až 300 km, což by umožňovalo zasahovat cíle ze skutečně bezpečné vzdálenosti a vyvažovalo by to ruské rakety Iskander. Místo toho zazněla z Bílého domu vysvětlení, že se nemohou dodávat zbraně, které by umožnily Ukrajincům útočit na území Ruské federace a že hlavní je, aby se NATO nezapletlo do konfliktu s Ruskem. To ovšem může klidně ničit Ukrajinu.