Trump si posvítí na Apple a Google. Kvůli sledování mobilů

"Je to velmi zajímavé, ale mnoho lidí se toho obává kvůli dodržení osobních svobod," řekl podle agentury Reuters Trump o společném projektu firem Apple a Google. "Podíváme se na to, velmi důrazně se na to podíváme," dodal.

"Společnosti Apple a Google oznámily takový přístup, který, jak se zdá, zmírňuje ta nejhorší ohrožení soukromí a rizika centralizace," prohlásila Jennifer Granicková z Americké unie občanských práv (ACLU).

Účast bude dobrovolná

Apple s Googlem ujišťují, že jejich varovný systém bude založen na dobrovolné účasti, že všechna odeslaná data budou anonymizována a že platforma nebude sbírat informace o poloze uživatelů na základě GPS. "Soukromí uživatelů a jejich bezpečí je středobodem návrhu," uvádějí obě firmy v prohlášení.

Systém bude fungovat tak, že si telefony, jejichž majitelé vydají souhlas s účastí na projektu, při blízkém kontaktu vymění pomocí rozhraní bluetooth základní informace. Ty budou anonymizované a identitu uživatelů nebudou znát ani Google s Applem. Pokud se u některého z uživatelů nákaza koronavirem potvrdí, dostanou lidé, kteří s infikovaným přišli do kontaktu, upozornění s výzvou, aby zůstali v izolaci.

Google a Apple uvedly, že technologii začaly vyvíjet před 14 dny a dostupná by mohla být v půli května. To následně umožní zdravotnickým úřadům a organizacím vytvořit oficiální aplikaci, kterou si uživatelé do telefonu stáhnou.

Založeno na bluetooth

V nadcházejících měsících pak chtějí obě společnosti vyvinout robustnější bluetoothovou platformu, která se nebude soustředit jen na zmíněné oficiální aplikace úřadů a zdravotních institucí, ale umožní zapojení širší veřejnosti.

Apple s Googlem v prohlášení opakovaně zdůraznily, že budou dbát na ochranu soukromí a na otevřenost celého projektu. "Zveřejníme všechny informace o naší práci, aby to ostatní mohli podrobit analýze," tvrdí společnosti.

Z průzkumů veřejného mínění společnosti Oliver Wyman Forum z konce března vyplývá, že Američané se obávají poskytovat osobní data z telefonů. Zhruba 54 procent Američanů je sice ochotno zveřejnit zdravotní data, pokud to bude v zájmu ochrany veřejného zdraví, nechtějí je ale dávat vládám a úřadům, ale spíše Světové zdravotnické organizace (WHO) či americkému Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Chytré aplikace v Česku

Podobné projekty jako ten od společností Google a Apple připravují i jiné firmy či státy, mimo jiné Jižní Korea, Čína, Británie, Německo, Itálie nebo Česko, připomenula agentura AP. V tuzemsku mohou lidé používat například aplikaci eRouška.

Ta si klade za cíl pomoci hygienikům s včasným kontaktováním těch, kteří se mohli setkat s nakaženými koronavirem. Mobilní program využívá také technologii Bluetooth a ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s instalovanou eRouškou pouze do telefonu majitele. Právě pomocí zmiňovaného bezdrátového standardu pozná zařízení, která se nacházela v dosahu daného uživatele.