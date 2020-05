Proti koronaviru mohou bojovat i majitelé iPhonů, eRouška je nově pro iOS

Zajímavé je také to, jak dlouho museli vývojáři čekat, než Apple povolil umístění programu do svého internetového obchodu. „Aplikace jsme pro oba operační systémy vyvíjeli současně. Překvapilo nás, jak dlouho založení vývojářského účtu a schválení této aplikace u Applu trvalo. Jsme ale rádi, že už si ji mohou stáhnout i majitelé iPhonů a iPadů,” konstatoval jeden z autorů aplikace Vojtěch Komenda s tím, že na schválení čekali tvůrci v podstatě dva týdny.

Pro tvůrce je nyní klíčové, aby si aplikaci stáhlo co nejvíce lidí. Díky tomu totiž získají hygienici co nejvíce relevantních dat v případě potvrzeného výskytu koronaviru.

Aplikace slouží v podstatě jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá.