Kontakt s nakaženým. Hláška v mobilu zmátla uživatele eRoušky 2.0

Aplikace eRouška dovede uživatele upozornit, zda se dostal do kontaktu s nakaženým. Zohlednit přitom dovede hygieniky doporučená pravidla – tedy zda byl dotyčný v kontaktu s nemocným na vzdálenost dvou metrů po dobu delší než 15 minut.

V praxi to funguje zcela jednoduše. Aplikace eRouška 2.0 běží na pozadí chytrého telefonu a prostřednictvím technologie Bluetooth skenuje zařízení v dosahu, která mají také nainstalovanou aplikaci eRouška 2.0.

Všechny takové kontakty jsou v aplikaci anonymně uchovávány několik dní. Data jsou skutečně anonymní, aplikace nezná polohu uživatele, informace určuje pouze na základě Bluetooth LE a Apple/Google protokolu pro rozpoznávání blízkosti.

Pokud se někdo nakazí koronavirem a používá eRoušku 2.0, hygiena mu zašle unikátní kód. Dotyčný ho zadá do aplikace a odešle varování všem lidem, kteří s ním přišli do rizikového kontaktu. Je tedy zřejmé, že aplikaci musí používat co nejvíce uživatelů, aby systém fungoval co nejspolehlivěji.