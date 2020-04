Apple a Google se spojí kvůli digitálnímu sledování

Google a Apple uzavřely nečekané partnerství, aby pomohly bránit šíření koronaviru. Až třetině obyvatel planety chtějí umožnit dozvědět se pomocí technologického zařízení v chytrém telefonu, zda se nedostali do blízkosti nakažených nemocí covid-19. Obří technologické společnosti to podle světových agentur oznámily s tím, že lidé se do systému budou muset přihlásit. Monitorovat by mohl až tři miliardy obyvatel planety.