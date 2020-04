Aplikaci eRouška si nainstalovalo více než 140 000 lidí

Do boje proti koronaviru s mobilem v ruce. Vychytávku na Mapy.cz využívá milion lidí

Ta zároveň připomněla, že program je v současnosti k dispozici pouze pro přístroje s Androidem . Verze pro platformu iOS je již hotová, zatím se ale čeká na její schválení a zařazení do obchodu ze strany Applu. Lze předpokládat, že po vydání eRoušky pro iPhony se počet instalací citelně navýší.

Právě co největší množství uživatelů je pro tvůrce klíčové, díky tomu totiž získají hygienici co nejvíce relevantních dat v případě potvrzeného výskytu koronaviru. Aplikace je totiž součástí Chytré karantény.

Aplikace slouží v podstatě jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá.