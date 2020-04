Zájem o videohry dramaticky narostl. Díky koronaviru

Nejprodávanějším titulem ve Spojených státech se v březnu stala hra Animal Crossing: New Horizons, za kterou následovala střílečka Call of Duty: Modern Warfare.

A jen v tomto měsíci byly zaregistrovány problémy u serverů League of Legends, Mortal Kombat, MBL The Show, Blizzard Battle.net, Call of Duty, Nintendo Network, Brawl Stars, Destiny, Apex Legends, World of Tanks či PlayStation Network.