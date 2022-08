Zákazy šíření ruských dezinformací nezabránily, nacházejí nové cesty

„Mohou to být spící weby,“ řekl Gordon Crovitz, jeden z výkonných ředitelů společnosti NewsGuard. Spící weby jsou webové stránky vytvořené pro dezinformační kampaň, které zůstávají z velké části neaktivní, pomalu si budují publikum prostřednictvím neškodných nebo nesouvisejících příspěvků a pak v určený čas přejdou na propagandu nebo dezinformace.

Dvojici dezinformátorů, kteří vyzývali k odporu proti Ukrajině, poslal soud do vazby

Podle Felixe Kartteho, vedoucího poradce britské neziskové organizace Reset, která financuje práci DSC, by agresivnější moderování obsahu sociálních médií mohlo Rusku obcházení tohoto zákazu ztížit. „Místo toho aby (sociální sítě) zavedly účinné systémy moderování obsahu, hrají si s dezinformačním aparátem Kremlu na honěnou,“ řekl Kartte.

V EU se úředníci snaží posílit svou obranu. Letos na jaře EU schválila legislativu, která má po technologických společnostech požadovat, aby se více snažily dezinformace vymýtit. Společnostem, které by to nedokázaly, by mohly hrozit vysoké pokuty.