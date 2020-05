Za tweety o koronaviru jsou často účty, které se jeví jako stroje

Tito „boti” jsou už řadu let nedílnou součástí sociálních sítí, jakkoli se je jejich provozovatelé mohou snažit vymýtit. Uvedeným výrazem se zpravidla rozumí účty, které dostávají instrukce skrze software a samostatně pak vytvářejí obsah nebo sdílejí a „lajkují” existující sdělení.

„Jsme svědky až dvojnásobné aktivity botů oproti tomu, co jsme předpovídali na základě předchozích přírodních katastrof, krizí a voleb,” hodnotila současnou situaci profesorka informatiky z Carnegie-Mellonovy univerzity Kathleen Carleyová. Ta stojí v čele nového výzkumu o twitteru a koronaviru, jehož závěry ještě nebyly publikovány, píše NPR.

„Víme, že to vypadá jako propagandistická operace, rozhodně to odpovídá ruským a čínským postupům, ale tohle prokázat by vyžadovalo obrovské prostředky,” hodnotila profesorka Carleyová.