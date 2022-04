Rusko Twitter zablokovalo. Medveděv jej přesto řeší, na mušku si vzal i Muska

Právě on by se měl stát člověkem, který bude mít tuto transformaci na starosti. „Twitter má mimořádný potenciál. Odemknu ho,“ komentoval akvizici sebejistě.

Stejně to vidí i bývalý šéf Twitteru a jeden z jeho zakladatelů Jack Dorsey, jenž Muskovi vyjádřil důvěru. „Domnívám se, že Twitter by neměl nikdo vlastnit nebo řídit. Má to být veřejný majetek, nikoliv firma. Když ale vezmeme v potaz problém, že firmou je, Elon představuje ojedinělé řešení, kterému důvěřuji. Důvěřuji jeho misi rozšířit světlo vědomí,“ uvedl Dorsey, který před Agrawalem šéfoval Twitteru šest let.