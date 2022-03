Moskva blufuje, nebo je zoufalá? Ekonom hodnotí platby v bitcoinech

Zdůraznil, že plánům Ruska evidentně nevěří ani světové trhy. „Pokud by trh ze své jakkoli podstatnější části věřil, že Rusko bude moci systematicky a plošně využívat kryptoměnu k obchodování s jeho klíčovými surovinami, bictoin by dramaticky zpevnil. Byl by to do značné míry zlom v jeho celé dosavadní historii,“ konstatoval ekonom.