Restauratér: Až 60 procent tržeb a 80 procent spropitného máme po 20:00

"Je to boj o ekonomické přežití. Už teď to děláme hlavně kvůli lidem, abychom jim zachovali práci," dodal. Kastner, který je spolumajitelem skupiny Hospodska, upozorňuje, že se budou po zavírací době u hospod tvořit hloučky lidí, které budou větší než kdyby zavíraly později.

Napsal vládě dopis, ve kterém se proti omezením restaurací staví. "Zavření úplné nedává smysl, vše by se přesunulo do domovů a neoficiálních setkání. A samozřejmě, že by to zlomilo sektor gastronomie," napsal ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO). Podle něj by bylo lepší apelovat na veřejnost, aby dodržovala již dříve platná opatření, případně kontrolovat pomocí městské policie nebo jiných orgánů provoz restaurací v pozdějších hodinách.