Porušujete smlouvu a vydíráte, vzkázal Rusku Brusel

Gazprom oznámil, že zastavuje dodávky plynu do Polska a do Bulharska ve středu. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech.

Ruský podnik také uvedl, že nadále pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, a to v souladu s požadavky evropských zákazníků.

Gazprom úplně zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska

Bulharský premiér Petkov označil přerušení dodávek za vydírání. Gazprom podle něj porušil smlouvu, protože změnil způsob plateb za odebraný plyn. Země nyní přezkoumává veškeré dohody s Gazpromem, včetně těch o tranzitu plynu do dalších zemí.

„Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu. My jsme na tento scénář připraveni,“ uvedla von der Leyenová. Členské země mají podle ní nouzové plány právě pro tuto situaci, na niž se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.