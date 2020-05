Ošetřovné se má zvýšit i pro OSVČ

Částku za březen mohou živnostníci dostat, pokud žádost podali do konce dubna. O peníze za duben bude podle Filipové možné žádat tento měsíc poté, co ministerstvo vyhlásí výzvu k podávání žádostí.

Ošetřovné kvůli zavřeným školám se vyplácí na děti do 13 let. Získat ho mohou i rodiče starších školáků s postižením. Je také pro lidi, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti.

Školy se zavřely 11. března, sociální služby o několik dní později. Zaměstnancům stát vyplatí ošetřovné za celou dobu uzavření, nejdéle však do konce školního roku, tedy do konce června. Za březen se poskytuje 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. O dávku už celkem požádalo zhruba 160 tisíc zaměstnanců. Na ošetřovné získá nově nárok také část lidí, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti.

Maláčová pro Novinky.cz ve středu uvedla, že pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, a přesto ho nevyšle do školky nebo do školy, tak nárok na ošetřovné zanikne. Zároveň ale podle serveru dodala, že vše závisí pouze na čestném prohlášení, ve kterém mohou rodiče uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do školy nepošlou, a ošetřovné by jim pak mělo zůstat.