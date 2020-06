Od března přerušilo živnost více než 20 tisíc lidí

V období od začátku března do konce května v Česku přerušilo činnost 20 041 živnostníků. To je o 16,4 procenta více než ve stejném období loňského roku a o 33,8 procenta více než předloni. Vyplynulo to z dat, jež ve středu zveřejnila poradenská společnost Bisnode. V polovině března začala platit restriktivní opatření proti šíření koronaviru.