Důchody v roce 2025 budou nad 18 tisíc. Způsob valorizace je potřeba změnit, řekl expert

Reagoval tak na slova šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka, který sliboval, že důchody by se konce příštího volebního období měly dostat na 18 až 19 tisíc. To se tak zřejmě stane, aniž by do toho politici museli zasáhnout nadzákonnou valorizací penzí. Podle Brabce by ovšem bylo dobré způsob valorizace změnit.