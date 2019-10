Analýza: Rozsáhlá reforma penzijního systému je nutná

Celkový počet obyvatel Česka se do roku 2070 sníží ze současných 10,6 milionu na 10 milionů. Počet obyvatel v produktivním věku ve stejném období klesne ze sedmi na pět a půl milionu.

Celkový počet obyvatel Česka se do roku 2070 sníží ze současných 10,6 milionu na 10 milionů. Počet obyvatel v produktivním věku ve stejném období klesne ze sedmi na pět a půl milionu. Počet lidí s nárokem na starobní důchod podle stávajících právních předpisů do roku 2050 naopak vzroste ze dvou milionů na tři, tedy o polovinu. V roce 2070 lidí s tímto nárokem bude 2,8 milionu.

Schneider i proto k reformování penzí předkládá čtyři doporučení. Navrhuje oddělit pevnou a základní část důchodů a převést základní složku do státního rozpočtu. Tento krok nedávno připustila ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) Jana Maláčová (ČSSD). Vládní komise následně schválila, že tuto variantu dále rozpracuje.

Dále by podle Schneidera mělo dojít k zavedení státem podporovaného a regulovaného spořicího pilíře. Tento krok strana ministryně Maláčové dlouhodobě odmítá.

„Zavedení státem podporovaného, schváleného a regulovaného pilíře důchodového spoření s možností vystoupení by pomohlo postupně vybudovat soukromé úspory, které by doplňovaly příjmy budoucích důchodců a snížily by jejich závislost na stále napjatějším vládním rozpočtu,“ uvedl ekonom.