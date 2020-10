Zavřeno od pátku, nebo od pondělí? Vláda v tom nadělala zmatek

Nejasnosti provázejí i opatření týkající se omezení obchodních center. „Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí,“ stojí ve vládní zprávě. Mluvčí ministerstva Jan Brodský na dotaz Práva, co mají dělat rodiny s dětmi, řekl: „U dvojic v obchodních centrech je výjimka pro osoby mladší patnácti let, když doprovází zletilou osobu. To znamená, že s dětmi tam můžete jít, ale jen jako jeden dospělý.“

Ve vládním usnesení se píše, že výjimka platí pro osoby mladší 15 let, žijící ve společné domácnosti. To by znamenalo, že počet dětí z jedné rodiny, které mohou do nákupního centra přijít, je neomezený, ale musí jít pouze s jedním rodičem.