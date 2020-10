Zas tolik jsem toho neprovedl, klidně rezignuji, prohlásil Prymula

Ministr to řekl při rozhovoru s týdeníkem Respekt .

„Myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl,” hájil se ministr, kterého deník Blesk vyfotil, jak opouští jednání v restauraci bez roušky a rovněž bez roušky nasedá do služebního vozu. „Přes ten dvůr jsem roušku neměl, potom jsem si ji v autě vzal,” řekl Prymula.

Na námitku, že v uzavřené restauraci neměli oba politici co dělat, Prymula uvedl, že byl v salonku.

Na setkání se prý řešila situace kolem koronaviru a to, jakým způsobem by se měla zlepšit Prymulova komunikace. Popřel nicméně, že by se jednání zúčastnili členové premiérova PR týmu.