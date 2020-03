Zápisy do 1. tříd v dubnu budou. Ale bez dětí

Základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. V souvislosti se situací kolem koronaviru jim to ve středu nařídilo ministerstvo školství. Zápisy se jinak budou konat podle plánovaného harmonogramu, tedy v období od 1. dubna do 30. dubna.