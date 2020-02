Z 500 kolonek zůstaly čtyři. Ministerstvo financí formulář na EET razantně zkrátilo

„Formulář byl a je maximálně jednoduchý. Původní, pracovní verze formuláře vycházela z ustálené praxe standardní pokladní evidence. Zároveň formulář zahrnoval větší množství políček, které však nebyly povinné, čímž se do jisté míry zhoršovala jeho intuitivnost,” napsala Novinkám ministryně financí Alena Schillerová .

Původně by museli podnikatelé v tomto režimu evidovat první a poslední účtenku každého dne, aby mohli vyplnit políčka - počet plateb, výše plateb, počet storen, výše storen a pořadové číslo první a poslední účtenky vystavené v daném dni - a to vše jednou za čtvrt roku odevzdat.

Zvláštní režim v rámci třetí a čtvrté vlny EET se týká pouze hotovostních plateb a může se do něj přihlásit podnikatel, který není plátcem DPH (jeho roční obrat nepřekročil 1 milion korun), nemá více než dva zaměstnance a výše hotovostních plateb za poslední rok nepřesahuje 600 tisíc korun, přičemž se to nepředpokládá ani další rok.

„Je to výsměch všem slušným a pracovitým živnostníkům. EET je nesmysl, který musí být zrušen. Ministerstvo financí pod vedením ministryně Schillerové by si mohlo dát do svého loga šikanovat a danit,” napsal Novinkám v reakci na zavedení poslední vlny EET lídr strany Petr Fiala.