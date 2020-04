VÝLETY Z KARANTÉNY: Zaleťte si s námi do vesmíru

„Ukazujeme zde, co hýbe kosmonautikou, že se třeba chystá mezinárodní stanice u Měsíce, na které se budeme připravovat na let k Marsu. A třeba i o letu k Marsu. Jedno z vozítek tady se jmenuje Opportunity, které vyšlapávalo lidem cestu na Mars. Díky němu jsme se dozvěděli, jak to na Marsu vypadá, a zjistili jsme díky němu také to, že na Marsu byla voda,“ říká hlavní producent výstavy Viliam Ďuriš.