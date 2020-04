VÝLETY Z KARANTÉNY: Navštivte s námi Národní zemědělské muzeum v Čáslavi

„Parní oračka Libuše anglické firmy Fowler, jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů Národního zemědělského muzea, se v letošním roce dožívá významného výročí – 115 let od výroby,“ řekl Novinkám Vladimír Michálek, ředitel Muzea zemědělské techniky Čáslav.

Lokomobila Libuše byla v roce 1905 kompletována ve výrobním závodě v anglickém Leedsu a následně dodána do velkostatku Thurn-Taxis v Dobrovicích. Odtud přešla do vlastnictví rodiny Kučerů, která provozovala živnost „parní orba“. Během své existence firma vlastnila minimálně tři kompletní garnitury parních pluhů, avšak v roce 1949 byly dvě soupravy zkonfiskovány.

Libuše pak sloužila na Státním statku Bezno, později Mladá Boleslav, a to až do roku 1972. Poté byla na přání zemřelého strojníka Kučery předána do Národního zemědělského muzea a umístěna v parku zámku Kačina.