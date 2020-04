VÝLETY Z KARANTÉNY: Prohlédněte si památkově chráněnou vodní elektrárnu na Štvanici

Elektrárna zde byla postavena již koncem 19. století při řešení zesplavnění Vltavy. Tehdy vznikla myšlenka budování malých vodních elektráren, které by dodávaly energii pražským domácnostem a osvětlovaly by město. Vodní elektrárna Štvanice je poslední průtočnou elektrárnou na vodní cestě od Lipna do Prahy.