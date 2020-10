Babiš: Všichni chceme mít Vánoce, musíme to zvládnout v listopadu

„Všichni chceme mít Vánoce, chceme mít otevřené obchody a chceme, abychom chodili na trhy. A my to musíme zvládnout v rámci listopadu,” řekl Babiš. „Pokud to nezploštíme, predikce nejsou dobré,” dodal s tím, že dosavadní opatření lidé příliš nerespektovali a „mobilita je stále vysoká”.