Voliče jsme zklamali. Účast ve vládě je nešťastná, tvrdí Štefan z ČSSD

„Pokud by chtěli někoho nového, rád se o to budu ucházet. Pavel Bělobrádek nebyl vůbec známý, když šel do vedení KDU-ČSL. Jeho role ale byla posunout tu stranu dál a restrukturalizovat ji,“ dodal.

Podle něj by měli z vedení strany navíc odejít všichni, kteří ji přivedli do vlády. „Pokud chceme nějakým způsobem pokračovat pod touhle značkou a nestydět se za ni, je třeba co nejdříve z vlády odejít a lidi, kteří soc. dem. do vlády zavedli a říkali, jak to bude báječné, by z toho měli vyvodit zodpovědnost a už nekandidovat na žádné funkce,” doplnil.