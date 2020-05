Prodloužení nouzového stavu do 17. května bude zřejmě definitivní

„Předpokládám, že nouzový stav skončí 17. května. Já jako vicepremiérka bych se klonila k tomu, že pokud by se situace vyvíjela tak jako doposud, měl by nouzový stav skončit,” sdělila na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Kabinet upravil výjimky pro nošení roušek. Nově je nemusí mít děti ve školce až do věku sedmi let, moderátoři ani umělci. Moderátoři ovšem pouze pokud budou sami ve studiu.

Vláda také rozhodla, že se budou smět od 11. května konat akce, a to do 100 osob. Otevřít by tak mohla kina i divadla, konat by se mohly v tomto počtu i svatby.