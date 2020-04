Velikonoční sladkosti nejdou ani ve slevě

V tomto týdnu ale začali lidé volat a ptát se na možnost nákupu tradičního pečiva, rozhodla se proto od čtvrtka do soboty otevřít. „Ve středu začneme dělat čokoládová vajíčka, kačenky, berany, mazance a koláče a budeme je prodávat přes okénko. Je to trochu risk, lidé jsou zvyklí si vybírat až na místě, pokusíme se odhadnout, co by se mohlo prodat,“ řekla Jařabová. Zda otevře i v příštím týdnu, neví. „Uvidíme, jaká bude situace a jak se budou karanténní opatření dále uvolňovat.“