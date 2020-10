V porodnicích zvládají i porody covid pozitivních

„V těchto dnech máme řekněme do pěti pacientek nakažených covidem-19. V našem perinatologickém centru jsme od jara dosud měli pouze jednu závažně nemocnou ženu s výskytem koronaviru. Byla nutná její podpora dýchaní na jednotce intenzivní péče. Rychle jsme ve VFN organizovali širokou mezioborovou spolupráci v péči o tuto těhotnou ženu. Zapojili se porodníci, porodní asistentky, anesteziologové, mikrobiologové, kliničtí biochemici a hematologové,“ popsal nasazení lékařů profesor Pařízek.

Vystrašení lidé s koronavirem volají sanitky zbytečně. Chtějí do nemocnice, než dojdou lůžka

„Všichni odvedli skvěle svoji práci a těhotenství ve 31. týdnu jsme nemuseli ani předčasně ukončovat. Po stabilizaci stavu jsme ženu, stále jako těhotnou a ve velmi dobrém klinickém stavu, transportovali do mimopražské porodnice, kterou si vybrala pro svůj porod,“ dodal porodník.

Podle něj se v současné době zdravé matky posílají i s dětmi co nejdříve z nemocnice domů. „Pokud to zdraví matky a dítěte dovolí, tak je možné i několik hodin po porodu jejich propuštění domů,“ sdělil redakci Práva porodník. Zásadní je podle něj to, že porodnictví je obor, který se nesmí za žádných okolností zastavit. Ale vyčerpání dolehlo i sem.