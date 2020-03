V každém okrese zůstane otevřeno jen pár ordinací. Chybí ochranné pomůcky

„Náš cíl je udržet funkční primární péči, byť v nouzovém režimu, ale aby normálně poskytovala to, co poskytovat má. Většina praxí už je bez pomůcek. Naše snaha je teď zkoncentrovat to, co je mezi lidmi, právě do dvou tří pracovišť,“ sdělil Právu Šonka s tím, že tam by měli sedět spíše mladší lékaři.