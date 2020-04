V Brně začnou monitorovat lidi s covid-19 v domácím léčení. Péče o ně chybí

Od pátku budou dostávat pozitivně testovaní pacienti nabídku, aby se do projektu zapojili. „Každý den by je zdravotník kontaktoval po telefonu a nemocný by s ním vyplnil dotazník. Kdyby se zdravotníkovi něco nezdálo, přizval by ke konzultaci lékaře, a kdyby ten naznal, že se něco děje, odeslal by nemocného na vyšetření,“ vysvětlil Mayer.