Utekli před invazí i s deseti dětmi, starají se o ně strojaři

Děti si skládají puzzle, další si kreslí a zbytek běhá po místnosti s právě složenými letadýlky. Vše vypadá, jako by byl svět v pořádku, ale není. Protože teprve v úterý skončil překotný útěk Sosnovských z jejich domu ve východoukrajinské Nikopoli v Dněpropetrovském regionu.

Když rodiče rozhodli o tom, že je nutné odjet, děti jen vklouzly do bot, hodily na sebe bundy a ruksaky a vyrazily na vlak. Pak je čekala pětadvacetihodinová cesta z Nikopole do Lvova, následně sedmnáctihodinové putování třemi auty do Kuřimi, v níž dlouhodobě žije Vladimírův bratr Sergej. Pak ale přišel problém. Kam umístit tak početnou rodinu?