Ústavní žaloba na Zemana je ve Sněmovně bez šance

Také KSČM by pro žalobu na Zemana ruce nezvedla. „Myslíme si, že prezident z rámce Ústavy nevybočuje. Co se týče podání žaloby, jde spíš o odpor proti Zemanovi než o ušlechtilé obhajoby ústavnosti,“ sdělil Právu šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik .

ČSSD nemá jasno, jak by se k případnému jednání mimořádné schůze postavila. „Musíme to projednat v klubu, ale určitě by se tato závažná věc v řádné lhůtě měla veřejně projednat. Každý z poslanců by měl být schopen před veřejností obhájit svůj názor a hlasování v této otázce,“ řekl Právu předseda klubu Jan Chvojka.