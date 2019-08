Míček je na straně Babiše, říká k Šmardovi ústavní expert

„Míček je na straně hřiště, kde hraje předseda vlády. Když v médiích vidím, jak se řeší, co má dělat ČSSD a Jan Hamáček, tak jako právník musím říct, že to vůbec není záležitost Jana Hamáčka jako místopředsedy vlády a ministra vnitra. Politicky to může být jinak, ale právně je to především záležitost premiéra,“ zhodnotil Kudrna aktuální politickou situaci.