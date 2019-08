Jurečka chce kvůli žalobě na Zemana svolat mimořádnou schůzi

Lidovecký poslanec Marian Jurečka chce iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny, jejímž tématem by bylo projednání ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Ten oznámil, že nehodlá jmenovat Michala Šmardu (ČSSD) ministrem kultury. Podle Jurečky by měl premiér Andrej Babiš (ANO) do konce týdne začít v této věci jednat.