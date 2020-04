Ústavní soud se zastal ženy usilující o poručnictví. Soudce jí složil poklonu

ÚS uznal, že žena se v minulosti nevyvarovala chyb, ale jedním dechem dodal, že soudy by neměly klást důraz na to, co žena minulosti nezvládla, nýbrž na to, že prokázala ochotu obětovat se pro jiného a pomáhat mu. „ÚS využívá této příležitosti k tomu, aby stěžovatelce složil poklonu za její láskyplnou péči o nezletilého, jež jistě vedle radosti přináší i těžkosti a starosti. Současně jí i hochovi přeje do dalších let hodně zdraví, štěstí a společné pohody,“ dodal Šimíček.