Univerzita chce učit uprchlíky češtinu také na procházce

„Adaptační centrum vzniklo pod záštitou rektora, s podporou univerzity a studentských spolků. Cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro aklimatizaci uprchlíků, aby se mohli co nejdříve postavit na vlastní nohy a zapojit do české společnosti,“ dodal s tím, že projekt zaměřený na pomoc běženců dostal název MOVA, což má symbolizovat hledání společného jazyka.